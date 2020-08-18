Отбор девичьего Евро-2021 пройдет в феврале
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. УЕФА изменил сроки проведения квалификационного раунда первенства Европы 2021 года среди девичьих футбольных сборных WU17. Соревнования пройдут в феврале 2021 года, сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
По результатам жеребьевки украинки попали в группу 7, где встретятся с девушками из Франции, Исландии и Эстонии. Турнир должен состояться в Эстонии.
По итогам квалификационного раунда победители групп и две лучшие команды среди тех, которые займут вторые места, проведут в марте стыковые поединки. Сборная Фарерских островов, которая является хозяином Евро-2021 (WU17), автоматически получила путевку в финальную часть.
Как писал УНН, ранее Мирон Маркевич положительно оценил перенос Евро-2020 для сборной Украины по футболу.