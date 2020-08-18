Отбор девичьего Евро-2021 пройдет в феврале

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 90103 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103339 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128909 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108580 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128730 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101576 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102339 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104094 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101975 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101519 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Отбор девичьего Евро-2021 пройдет в феврале

Отбор девичьего Евро-2021 пройдет в феврале

Киев  •  УНН

 • 13448 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. УЕФА изменил сроки проведения квалификационного раунда первенства Европы 2021 года среди девичьих футбольных сборных WU17. Соревнования пройдут в феврале 2021 года, сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

По результатам жеребьевки украинки попали в группу 7, где встретятся с девушками из Франции, Исландии и Эстонии. Турнир должен состояться в Эстонии.

По итогам квалификационного раунда победители групп и две лучшие команды среди тех, которые займут вторые места, проведут в марте стыковые поединки. Сборная Фарерских островов, которая является хозяином Евро-2021 (WU17), автоматически получила путевку в финальную часть.

Как писал УНН, ранее Мирон Маркевич положительно оценил перенос Евро-2020 для сборной Украины по футболу.

Украинские Национальные Новости

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