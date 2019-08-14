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Видання Associated Press відтепер офіційно змінило у вжитку назву столиці України

Видання Associated Press відтепер офіційно змінило у вжитку назву столиці України

Київ • УНН

 • 9526 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Одне з найбільших міжнародних агентств інформації та новин Associated Press офіційно змінило у вжитку назву столиці України з “Kiev” на “Kyiv”. Про це повідомляє Посольство України в США, передає УНН.

“Такий крок є важливою перемогою для України у популяризації вжитку за кордоном автентичних назв українського походження. Рішення “Associated Press” є показовим для міжнародних, зокрема американських засобів масової інформації, особливо після того, як у червні у відповідь на звернення Посла України в США Валерія Чалого Рада США з географічних назв одностайно ухвалила рішення про заміну у міжнародній базі офіційної назви столиці України на “Kyiv”, — зауважили дипломати.

У посольстві також подякували керівництву та команді видання “Associated Press” за таку позицію та висловили надію, що більше іноземних засобів масової інформації перейдуть на використання коректної назви української столиці.

Як повідомляв УНН, раніше два аеропорти Єгипту почали правильно писати Kyiv.

Онлайн-кампанія МЗС #CorrectUA за правильне написання англійською назви міст почалася в жовтні минулого року.

У жовтні 2018 року головний британський суспільний мовник ВВС почав правильно писати Київ. У листопаді 2018-го один з найбільших аеропортів світу почав використовувати назву міста коректно. З тих пір і інші аеропорти почали міняти написання столиці України — з Kiev на Kyiv.

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