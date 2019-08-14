Издание Associated Press отныне официально изменило в употреблении название столицы Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Одно из крупнейших международных агентств информации и новостей Associated Press официально изменило в употреблении название столицы Украины с “Kiev” на “Kyiv”. Об этом сообщает Посольство Украины в США, передает УНН.
“Такой шаг является важной победой для Украины в популяризации потребления за рубежом аутентичных названий украинского происхождения. Решение “Associated Press” является показательным для международных, в частности американских средств массовой информации, особенно после того, как в июне в ответ на обращение Посла Украины в США Валерия Чалого Совет США по географическим названиям единогласно принял решение о замене в международной базе официального названия столицы Украины на “Kyiv”, — отметили дипломаты.
В посольстве также поблагодарили руководство и команду издания “Associated Press” за такую позицию и выразили надежду, что больше иностранных средств массовой информации перейдут на использование корректного названия украинской столицы.
Как сообщал УНН, ранее два аэропорта Египта начали правильно писать Kyiv.
Онлайн-кампания МИД #CorrectUA за правильное написание на английском названия городов началась в октябре прошлого года.
В октябре 2018 года главный британский общественный вещатель ВВС начал правильно писать Киев. В ноябре 2018-го один из крупнейших аэропортов мира начал использовать название города корректно. С тех пор и другие аэропорты начали менять написание столицы Украины — с Kiev на Kyiv.