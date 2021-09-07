Від заморозків до 23° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 7 вересня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-3°, вдень 14-19° тепла, на високогір'ї Карпат та в горах Криму 11-13°; на Закарпатті, в Криму та більшості південних областей вночі 5-10° тепла, вдень 18-23°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 17-19°.

Додамо

Сьогодні, 7 вересня, у світі відзначають День відмови від військової іграшки, День мережива. В Україні відзначають День воєнної розвідки.