Від заморозків до 23° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. По Україні сьогодні очікується суха погода, уночі - заморозки, удень - місцями до 23 градусів вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 7 вересня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-3°, вдень 14-19° тепла, на високогір'ї Карпат та в горах Криму 11-13°; на Закарпатті, в Криму та більшості південних областей вночі 5-10° тепла, вдень 18-23°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 17-19°.
Додамо
Сьогодні, 7 вересня, у світі відзначають День відмови від військової іграшки, День мережива. В Україні відзначають День воєнної розвідки.