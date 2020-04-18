Від заморозків до 19° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. В Україні у суботу, 18 квітня, опадів не очікується, температура коливатиметься від заморозків вночі до 19 градусів тепла вдень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"18 квітня в Україні без опадів, лише вночі у південних областях місцями невеликий дощ", - повідомили синоптики.
Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, у південних областях до 9° тепла, на більшій частині території країни на поверхні грунту, у північних та північно-західних областях і в повітрі, заморозки 0-5°; вдень температура 9-14° тепла, на півдні, Закарпатті та в Криму 14-19°.
На Київщині 18 квітня також без опадів. Вночі заморозки 0-2°, температура вдень 9-14° тепла.
Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.