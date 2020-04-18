От заморозков до 19° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Украине в субботу, 18 апреля, осадков не ожидается, температура будет колебаться от заморозков ночью до 19 градусов тепла днем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"18 апреля в Украине без осадков, лишь ночью в южных областях местами небольшой дождь", - сообщили синоптики.
Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, в южных областях до 9° тепла, на большей части территории страны на поверхности почвы, в северных и северо-западных областях и в воздухе, заморозки 0-5°; днем температура 9-14° тепла, на юге, Закарпатье и в Крыму 14-19°.
В Киевской области 18 апреля также без осадков. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 9-14° тепла.
Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.