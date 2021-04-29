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Від заморозків до 18° тепла: прогноз погоди на сьогодні

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Україні сьогодні очікується погода переважно без опадів, уночі знову заморозки, удень - місцями до 18 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 29 квітня по країні мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень на Львівщині та Закарпатті місцями невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі у південній частині та на Закарпатті 3-8° тепла, на решті території 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки у повітрі 0-3°; вдень в Україні 13-18° тепла; на високогір'ї Карпат вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 8-13° тепла.

Доповнення

Синоптики дали прогноз на травень.

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