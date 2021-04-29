От заморозков до 18° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Украине сегодня ожидается погода преимущественно без осадков, ночью опять заморозки, днем - местами до 18 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Детали
По прогнозу синоптиков, 29 апреля по стране переменная облачность. Без осадков, лишь днем во Львовской области и на Закарпатье местами небольшой дождь.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью в южной части и на Закарпатье 3-8° тепла, на остальной территории 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, в Сумской, Харьковской и Луганской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°; днем в Украине 13-18° тепла; на высокогорье Карпат ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 8-13° тепла.
Дополнение
Синоптики дали прогноз на май.