От заморозков до 18° тепла: прогноз погоды на сегодня

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 80778 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 131271 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 186438 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 188106 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 272629 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 315485 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157238 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142947 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 270164 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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От заморозков до 18° тепла: прогноз погоды на сегодня

От заморозков до 18° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 20929 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Украине сегодня ожидается погода преимущественно без осадков, ночью опять заморозки, днем - местами до 18 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Детали

По прогнозу синоптиков, 29 апреля по стране переменная облачность. Без осадков, лишь днем во Львовской области и на Закарпатье местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью в южной части и на Закарпатье 3-8° тепла, на остальной территории 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, в Сумской, Харьковской и Луганской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°; днем в Украине 13-18° тепла; на высокогорье Карпат ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 8-13° тепла.

Дополнение

Синоптики дали прогноз на май.

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