Від ворожих обстрілів і вибухів на мирному мітингу в Енергодарі 4 поранених - Енергоатом

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"Відомо про чотирьох поранених внаслідок серії вибухів та обстрілів, влаштованих русскімі мраzzями сьогодні в Енергодарі", - повідомили в Енергоатомі.

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Зазначається, що місцеві медики роблять все від них залежне у скрутних умовах майже повної відсутності ліків і матеріалів і намагаються врятувати їм життя та здоров’я.

"Деяких постраждалих сьогодні відпустять додому після необхідних процедур", - вказали у НАЕК.

Раніше

2 квітня Енергоатом оприлюднив відео і поширив повідомлення, що "сьогодні зранку мешканці міста зібралися на мирний мітинг на підтримку України. Вони співали гімн і розмовляли між собою. За цим спостерігали русскофашистські окупанти. Коли енергодарці почали розходитися, під’їхали автозаки, у які загарбники почали пакувати місцевих. За кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та масованих обстрілів. Нажахані енергодарці почали тікати у різні сторони. Спрацювали сирени автівок навіть у віддалених від місця вибуху вулицях".