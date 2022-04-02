От вражеских обстрелов и взрывов на мирном митинге в Энергодаре 4 раненых - Энергоатом

Цитата

"Известно о четырех раненых в результате серии взрывов и обстрелов, устроенных российскими мраzzями сегодня в Энергодаре", - сообщили в Энергоатоме.

Детали

Отмечается, что местные медики делают все от них зависящее в трудных условиях почти полного отсутствия лекарств и материалов и пытаются спасти им жизнь и здоровье.

"Некоторых пострадавших сегодня отпустят домой после необходимых процедур", - отметили в НАЭК.

Ранее

2 апреля Энергоатом обнародовал видео и распространил сообщение, что "сегодня с утра жители города собрались на митинг в поддержку Украины. Они пели гимн и разговаривали между собой. За этим наблюдали русскофашистские оккупанты. Когда энергодарцы начали расходиться, подъехали автозаки, в которые захватчики начали паковать местных. За несколько минут город дрогнул от звуков взрывов и массированных обстрелов. Напуганные энергодарцы начали убегать в разные стороны. Сработали сирены автомобилей даже в отдаленных от места взрыва улицах".