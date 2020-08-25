Від важкої техніки до кібервійн: у Великій Британії розробили план з відмови від танків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Великій Британії розробили план з консервації танків, що передбачає модернізацію і зосередження на кібервійнах. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times.
“Військові чиновники розробили план консервації усіх танків Британії у зв’язку з радикальними пропозиціями щодо модернізації збройних сил. Цей крок призведе до того, що іншим військовим активам буде надано пріоритет над важкою технікою… Радикальний крок спрямований на скорочення витрат і зосередження уваги на кібервійні”, - повідомили в ЗМІ.
Зазначається, що влада вивчає цю суперечливу ідею, оскільки вартість модернізації британського парку техніки, що старіє, а це 227 танків Challenger 2 та 388 Warrior, які використовуються на полі бою, зросла.
“Обидві машини були названі застарілими минулого року, і в Міноборони висунули аргумент, що зміна характеру ведення війни вимагає більших інвестицій у кіберздатності, космічні та інші передові технології”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що бюджет для оборонного комплексу вже скорочений, і міністерство готується до скорочення його фінансування.
Нагадаємо, в квітні модернізований танк Т-72 пройшов підводні випробування.