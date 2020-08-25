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От тяжелой техники к кибервойнам: в Великобритании разработали план по отказу от танков

Киев • УНН

 • 14960 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Великобритании разработали план по консервации танков, что предусматривает модернизацию и сосредоточение на кибервойнах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

От тяжелой техники к кибервойнам: в Великобритании разработали план по отказу от танков

"Военные чиновники разработали план консервации всех танков Великобритании в связи с радикальными предложениями по модернизации вооруженных сил. Этот шаг приведет к тому, что другим военным активам будет отдан приоритет над тяжелой техникой... Радикальный шаг направлен на сокращение расходов и сосредоточение внимания на кибервойне", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что власть изучает эту противоречивую идею, поскольку стоимость модернизации британского парка техники, что стареет, а это 227 танков Challenger 2 и 388 Warrior, которые используются на поле боя, возросла.

"Обе машины были названы устаревшими в прошлом году, и в Минобороны выдвинули аргумент, что изменение характера ведения войны требует больших инвестиций в киберспособности, космические и другие передовые технологии", - указано в сообщении.

Сообщается, что бюджет для оборонного комплекса уже сокращен, и министерство готовится к сокращению его финансирования.

Напомним, в апреле модернизированный танк Т-72 прошел подводные испытания.

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