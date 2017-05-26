Від участі у тестуванні відсторонили 44 учасників ЗНО - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. З початку проведення ЗНО протягом двох етапів 23 травня (українська мова) та 25 травня (іспанська, німецька та французька мови) було відсторонено від участі у тестуванні 44 учасників ЗНО, передає УНН з посиланням на прес-службу Департаменту поліції охорони.
“Під час проведення тестування двох етапів у 44 учасників зовнішнього незалежного оцінювання виявлено наявність фото- та відеоапаратури, пристроїв зчитування інформації тощо (найбільше у м. Києві — 12, Чернігівській області — 9, Кіровоградській — 7, Житомирській — 4), використання яких заборонено. Вищевказаних осіб працівники Українського центру оцінювання якості освіти відсторонили від участі у тестуванні”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, В.Лутковська закликала Міносвіти і Нацполіцію відреагувати на обшуки учасників ЗНО.