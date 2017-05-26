От участия в тестировании отстранили 44 участников ВНО - полиция

"Во время проведения тестирования двух этапов в 44 участников внешнего независимого оценивания выявлено наличие фото- и видеоаппаратуры, устройств считывания информации и т.д. (всего в г. Киев - 12, Черниговской области - 9, Кировоградской - 7, Житомирской - 4), использование которых запрещено. Вышеуказанных лиц работники Украинского центра оценивания качества образования отстранили от участия в тестировании", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, В.Лутковская призвала Минобразования и Нацполицию отреагировать на обыски участников ВНО.