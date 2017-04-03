Від тепла вже відключили понад 97% житлових будинків у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Станом на ранок 3 квітня в столиці відключено від опалення понад 97% житлових будинків. До кінця доби планується завершити процес відключення. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, найбільше відключено будинків, що обслуговуються комунальними ЖЕКами — 99,7%. На 95,65% відключені ОСББ та ЖБК, на 86,3% — відомчі будинки.
Лише розпочинають відключення лікувальні та навчально-виховні заклади.
“Я нагадую, що в зазначених установах тепло відключають за індивідуальними заявками адміністрації лікарні, школи чи дитсадку”, — підкреслив П.Пантелеєв.
Нагадаємо, міська влада прийняла рішення завершити поточний опалювальний сезон із 1 квітня. Відповідне розпорядження КМДА від 31.03.17 № 368 підписав Київський міський голова Віталій Кличко. Підставою для завершення опалювального сезону став прогноз погоди, отриманий від Українського гідрометцентру: “З 1 квітня та в наступні дні середньодобова температура буде більше +8 градусів”.