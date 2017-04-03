От тепла уже отключили более 97% жилых домов в Киеве

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, всего отключено домов, обслуживаемых коммунальными ЖЭКами - 99,7%. На 95,65% отключены ОСМД и ЖСК, на 86,3% - ведомственные дома.

Только начинают отключения лечебные и учебно-воспитательные учреждения.

"Я напоминаю, что в указанных учреждениях тепло отключают по индивидуальным заявкам администрации больницы, школы или детсада", - подчеркнул П.Пантелеев.

Напомним, городские власти приняли решение завершить текущий отопительный сезон с 1 апреля. Соответствующее распоряжение КГГА от 31.03.17 № 368 подписал Киевский городской председатель Виталий Кличко. Основанием для завершения отопительного сезона стал прогноз погоды, полученный от Украинского гидрометцентра: "С 1 апреля и в последующие дни среднесуточная температура будет больше 8 градусов".