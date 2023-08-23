Від росії можна очікувати нахабних дій - Наєв про небезпеку масових ударів на День Незалежності

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"Що можна очікувати від ворога, який веде війну проти України? Звісно, нахабних дій, який він може вчиняти. Звісно, це авіаційні удари", - сказав він.

Наєв закликав українців у разі повітряної тривоги йти в укриття.

“Захист власного життя та здоров’я є обов’язком кожного громадянина, щоб, коли ми святкуватимемо перемогу, усі були живими та здоровими",- зазначив Наєв.

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