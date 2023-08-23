От россии можно ожидать наглых действий - Наев об опасности массовых ударов на День Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Командующий Объединенных Сил ВС генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что от рф можно ожидать на День Независимости Украины наглых действий, в частности авиационных ударов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование Объединенных Сил ВС Украины.
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"Что можно ожидать от врага, который ведет войну против Украины? Конечно, наглых действий, который он может совершать. Конечно, это авиационные удары", - сказал он.
Наев призвал украинцев в случае воздушной тревоги уходить в укрытие.
“Защита собственной жизни и здоровья является обязанностью каждого гражданина, чтобы, когда мы будем праздновать победу, все были живы и здоровы", - отметил Наев.
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