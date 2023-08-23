От россии можно ожидать наглых действий - Наев об опасности массовых ударов на День Независимости

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"Что можно ожидать от врага, который ведет войну против Украины? Конечно, наглых действий, который он может совершать. Конечно, это авиационные удары", - сказал он.

Наев призвал украинцев в случае воздушной тревоги уходить в укрытие.

“Защита собственной жизни и здоровья является обязанностью каждого гражданина, чтобы, когда мы будем праздновать победу, все были живы и здоровы", - отметил Наев.

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