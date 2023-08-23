От россии можно ожидать наглых действий - Наев об опасности массовых ударов на День Независимости

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Командующий Объединенных Сил ВС генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что от рф можно ожидать на День Независимости Украины наглых действий, в частности авиационных ударов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование Объединенных Сил ВС Украины.

Цитата

"Что можно ожидать от врага, который ведет войну против Украины? Конечно, наглых действий, который он может совершать. Конечно, это авиационные удары", - сказал он.

Наев призвал украинцев в случае воздушной тревоги уходить в укрытие.

“Защита собственной жизни и здоровья является обязанностью каждого гражданина, чтобы, когда мы будем праздновать победу, все были живы и здоровы", - отметил Наев.

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