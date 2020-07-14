Від Президента ще не надходило пропозицій на посаду голови НБУ - Разумков

“Пропозицій на посаду голови Національного банку України від Президента України поки що не надходило. Але як тільки це трапиться, я думаю, що Верховна Рада готова буде розглянути цю пропозицію”, — сказав Разумков.

Він зазначав, що прізвища на кандидатуру голови НБУ обговорюють, але він їх не назве.

“Зарано говорити про кандидатуру на голову Національного банку, тому що, все ж таки, згідно Конституції... це зона відповідальності Президента. Саме він вносить цю кандидатуру. І я думаю, що було б коректно, щоб ця пропозиція була озвучена саме Президентом України”, — додав Разумков.

Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія назвав імена двох можливих кандидатів на посаду голови НБУ.