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От Президента еще не поступало предложений на должность главы НБУ - Разумков

От Президента еще не поступало предложений на должность главы НБУ - Разумков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что от Президента Владимира Зеленского еще не поступало предложений на должность главы Национального банка Украины. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

“Предложений на должность главы Национального банка Украины от Президента Украины пока не поступало. Но как только это случится, я думаю, что Верховная Рада готова будет рассмотреть это предложение”, — сказал Разумков.

Он отмечал, что фамилии на кандидатуру председателя НБУ обсуждают, но он их не назовет.

“Рано говорить о кандидатуре на главу Национального банка, потому что, все же, согласно Конституции ... это зона ответственности Президента. Именно он вносит эту кандидатуру. И я думаю, что было бы корректно, чтобы это предложение было озвучено именно Президентом Украины”, — добавил Разумков.

Напомним, председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия назвал имена двух возможных кандидатов на должность главы НБУ.

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