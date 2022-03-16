Від початку війни на Київщині зруйновано 38 закладів освіти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Від початку війни російські окупанти зруйнували 38 закладів вищої освіти у Київській області. Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що зруйновано:
-
- 1 заклад професійно-технічної освіти,
-
- заклад дошкільної освіти.
-
Пошкоджено:
-
- 2 заклади професійно-технічної освіти,
-
- 21 заклад загальної середньої освіти,
-
- 10 закладів дошкільної освіти,
-
- 3 заклади позашкільної освіти.
-
Також зруйнований відділ освіти Бородянської територіальної громади.
“При цьому, ми не маємо інформації щодо стану закладів освіти у Поліській, Іванківській, Пісківській, Макарівський, Димерській громадах через відсутність зв’язку”, - наголосив Кулеба.
Додамо
Сьогодні російські окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр.