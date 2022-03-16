С начала войны в Киевской области разрушено 38 учебных заведений
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. С начала войны русские оккупанты разрушили 38 учреждений высшего образования в Киевской области. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что разрушено:
-
- 1 заведение профессионально-технического образования,
-
- учреждение дошкольного образования.
-
Повреждено:
-
- 2 заведения профессионально-технического образования,
-
- 21 учреждение общего среднего образования,
-
- 10 учреждений дошкольного образования,
-
- 3 учреждения внешкольного образования.
-
Также разрушен отдел образования Бородянской территориальной общины.
“При этом, мы не имеем информации о состоянии учебных заведений в Полесской, Иванковской, Песковской, Макаровской, Дымерской общинах из-за отсутствия связи”, - подчеркнул Кулеба.
Добавим
Сегодня российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр.