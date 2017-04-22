Від початку року українців поменшало на 43 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Впродовж січня–лютого 2017 року чисельність населення України зменшилася на 42,9 тис. осіб – до 42 млн 541,6 тис. осіб, передає УНН з посиланням на Держстатистики.
У Держстатистики також зазначили, що залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 57 живонароджених.
Дані Державної служби статистики наводяться без урахування Криму та зони проведення антитерористичної операції, а чисельність населення оцінюється лише без урахування території Криму.
Як повідомляв УНН, протягом останніх 10 років (1 січня 2005 року – 1 січня 2015 року – ред.) українців поменшало майже на півмільйона.