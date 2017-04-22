С начала года украинцев стало меньше на 43 тыс. человек

В Госстатистики также отметили, что остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 57 живорожденных.

Данные Государственной службы статистики приводятся без учета Крыма и зоны проведения антитеррористической операции, а численность населения оценивается без учета территории Крыма.

Как сообщал УНН, за последние 10 лет (1 января 2005 года - 1 января 2015 - ред.) украинцев стало меньше почти на полмиллиона.



