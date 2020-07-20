Від початку року на Донбасі загинуло 8 осіб серед цивільного населення - ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Від початку року на Донбасі загинуло 8 осіб серед цивільного населення, ще 47 - отримали поранення. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.
“Загальна кількість жертв серед цивільного населення від початку 2020 року складає 55 осіб: 8 загиблих і 47 поранених. СММ продовжувала сприяти встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для уможливлення проведення ремонту, облаштування та технічного обслуговування життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури”, - йдеться у звіті.
Вказано, що у період із 29 червня до 12 липня СММ зафіксувала близько 5 200 порушень режиму припинення вогню, зокрема орієнтовно 1 700 вибухів, супроти приблизно 8 700 порушень і близько 4 700 вибухів відповідно за два попередні тижні. Місія продовжувала здійснювати моніторинг безпекової ситуації на трьох ділянках розведення сил і засобів, а також навколо них.
“СММ констатувала спокійну ситуацію на ділянці розведення в районі Станиці Луганської, тимчасом зафіксувавши присутність людей на ділянках розведення в районах Золотого та Петрівського. Крім того, Місія виявила нові продовження позицій збройних формувань на ділянці розведення в районі Петровського, у межах якої зафіксовано порушення режиму припинення вогню”, - повідомляється в звіті.
Зазначається, що Місія сприяла проведенню ремонтних робіт на лініях електропередач, якими здійснюється електропостачання близько 300 тис. цивільних осіб по обидва боки лінії зіткнення у Донецькій і Луганській областях.
“У період із 29 червня до 12 липня члени збройних формувань продовжували забороняти патрулям Місії доступ на блокпостах уздовж офіційних дорожніх коридорів у Донецькій і Луганській областях (див. Оперативні звіти СММ № 36/2020 та № 37/2020). Сукупно патрулі Місії зіткнулися з обмеженнями свободи пересування в 27 випадках (26 разів у непідконтрольних й 1 раз у підконтрольних урядові районах). Безпілотні літальні апарати СММ зазнавали впливу перешкод сигналу з обох боків лінії зіткнення у 30 випадках, а ще в 2 випадках по них стріляли зі стрілецької зброї (поблизу Петрівського та неподалік Станиці Луганської)”, - вказано у звіті.
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