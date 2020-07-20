С начала года на Донбассе погибли 8 человек среди гражданского населения - ОБСЕ

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 4334 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 16508 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 104759 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114142 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118870 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 153858 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117709 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143919 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104637 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102890 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

4 марта, 23:43 • 64840 просмотра
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

5 марта, 01:24 • 89678 просмотра
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 70134 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

5 марта, 02:42 • 54727 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:45 • 82119 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 115402 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 153865 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 143924 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 394316 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 344656 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 4678 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 89023 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 108922 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 136919 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 213898 просмотра
Актуальное
С начала года на Донбассе погибли 8 человек среди гражданского населения - ОБСЕ

С начала года на Донбассе погибли 8 человек среди гражданского населения - ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 10502 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. С начала года на Донбассе погибли 8 человек среди гражданского населения, еще 47 - получили ранения. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.

"Общее количество жертв среди гражданского населения от начала 2020 года составило 55 человек: 8 погибших и 47 раненых. СММ продолжала способствовать установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для возможности проведения ремонта, обустройства и технического обслуживания жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в отчете.

Указано, что в период с 29 июня по 12 июля СММ зафиксировала около 5200 нарушений режима прекращения огня, в частности ориентировочно 1700 взрывов, против примерно 8700 нарушений и около 4700 взрывов в соответствии с двумя предыдущими неделями. Миссия продолжала осуществлять мониторинг ситуации безопасности на трех участках разведения сил и средств, а также вокруг них.

"СММ констатировала спокойную ситуацию на участке разведения в районе Станицы Луганской, тогда зафиксировав присутствие людей на участках разведения в районах Золотого и Петровского. Кроме того, Миссия обнаружила новые продолжение позиций вооруженных формирований на участке разведения в районе Петровского, в пределах которых зафиксировано нарушение режима прекращения огня", - сообщается в отчете.

Отмечается, что Миссия способствовала проведению ремонтных работ на линиях электропередач, по которым осуществляется электроснабжение около 300 тыс. гражданских лиц с обеих сторон линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

"В период с 29 июня по 12 июля члены вооруженных формирований продолжали запрещать патрулям Миссии доступ на блокпостах вдоль официальных дорожных коридоров в Донецкой и Луганской областях (см. Оперативные отчеты СММ № 36/2020 и № 37/2020). Совокупно патрули Миссии столкнулись с ограничениями свободы передвижения в 27 случаях (26 раз в неподконтрольных и 1 раз в подконтрольных правительству районах). Беспилотные летательные аппараты СММ подвергались воздействию помех сигнала с обеих сторон линии соприкосновения в 30 случаях, а еще в 2 случаях по ним стреляли из стрелкового оружия (около Петровского и неподалеку Станицы Луганской)", - указано в отчете.

Напомним, боевики передали из ОРДЛО неидентифицированное тело.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы