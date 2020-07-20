С начала года на Донбассе погибли 8 человек среди гражданского населения - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. С начала года на Донбассе погибли 8 человек среди гражданского населения, еще 47 - получили ранения. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
"Общее количество жертв среди гражданского населения от начала 2020 года составило 55 человек: 8 погибших и 47 раненых. СММ продолжала способствовать установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для возможности проведения ремонта, обустройства и технического обслуживания жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в отчете.
Указано, что в период с 29 июня по 12 июля СММ зафиксировала около 5200 нарушений режима прекращения огня, в частности ориентировочно 1700 взрывов, против примерно 8700 нарушений и около 4700 взрывов в соответствии с двумя предыдущими неделями. Миссия продолжала осуществлять мониторинг ситуации безопасности на трех участках разведения сил и средств, а также вокруг них.
"СММ констатировала спокойную ситуацию на участке разведения в районе Станицы Луганской, тогда зафиксировав присутствие людей на участках разведения в районах Золотого и Петровского. Кроме того, Миссия обнаружила новые продолжение позиций вооруженных формирований на участке разведения в районе Петровского, в пределах которых зафиксировано нарушение режима прекращения огня", - сообщается в отчете.
Отмечается, что Миссия способствовала проведению ремонтных работ на линиях электропередач, по которым осуществляется электроснабжение около 300 тыс. гражданских лиц с обеих сторон линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.
"В период с 29 июня по 12 июля члены вооруженных формирований продолжали запрещать патрулям Миссии доступ на блокпостах вдоль официальных дорожных коридоров в Донецкой и Луганской областях (см. Оперативные отчеты СММ № 36/2020 и № 37/2020). Совокупно патрули Миссии столкнулись с ограничениями свободы передвижения в 27 случаях (26 раз в неподконтрольных и 1 раз в подконтрольных правительству районах). Беспилотные летательные аппараты СММ подвергались воздействию помех сигнала с обеих сторон линии соприкосновения в 30 случаях, а еще в 2 случаях по ним стреляли из стрелкового оружия (около Петровского и неподалеку Станицы Луганской)", - указано в отчете.
Напомним, боевики передали из ОРДЛО неидентифицированное тело.