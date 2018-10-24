Від початку доби ворог уже двічі обстріляв позиції ЗСУ

"З початку цієї доби станом на 11.00 зафіксовано 2 прицільні ворожі обстріли позицій захисників України", - зазначив спікер Міноборони.



За його словами, російсько-окупаційні війська застосували гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю в районі Тарамчука та Кам’янки.



При цьому він додав, що підрозділи Об’єднаних сил примусили ворога дотримуватися режиму тиші за допомогою "адекватного вогню у відповідь із штатного піхотного озброєння". При цьому підрозділи Об’єднаних сил дотримуються Мінських угод.



Нагадаємо, вчора, 23 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Противник зменшив кількість обстрілів, але знову застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Бойовики 9 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, використовуючи для цього міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.