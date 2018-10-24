С начала суток враг уже дважды обстрелял позиции ВСУ

"С начала этого периода по состоянию на 11.00 зафиксировано 2 прицельные враждебные обстрелы позиций защитников Украины", - отметил спикер Минобороны.



По его словам, российско-оккупационные войска применили гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие в районе Тарамчука и Каменки.



При этом он добавил, что подразделения Объединенных сил заставили врага соблюдать режим тишины с помощью "адекватного ответного огня с штатного пехотного вооружения". При этом подразделения Объединенных сил придерживаются Минских соглашений.



Напомним, вчера, 23 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Противник уменьшил количество обстрелов, но опять применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Боевики 9 раз открывали огонь по позициям украинских войск, используя для этого минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.