С начала суток враг уже дважды обстрелял позиции ВСУ

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КИЕВ. 24 октября. УНН. С начала этого периода по состоянию на 11.00 зафиксировано 2 прицельные враждебные обстрелы позиций украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом заявил спикер пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передал корреспондент УНН.

"С начала этого периода по состоянию на 11.00 зафиксировано 2 прицельные враждебные обстрелы позиций защитников Украины", - отметил спикер Минобороны.

По его словам, российско-оккупационные войска применили гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие в районе Тарамчука и Каменки.

При этом он добавил, что подразделения Объединенных сил заставили врага соблюдать режим тишины с помощью "адекватного ответного огня с штатного пехотного вооружения". При этом подразделения Объединенных сил придерживаются Минских соглашений.

Напомним, вчера, 23 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Противник уменьшил количество обстрелов, но опять применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Боевики 9 раз открывали огонь по позициям украинских войск, используя для этого минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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