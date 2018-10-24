ООС: бойовики здійснили 9 обстрілів позицій українських військових

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. 23 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Противник зменшив кількість обстрілів, але знову застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Бойовики 9 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, використовуючи для цього міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.