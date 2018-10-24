ООС: боевики осуществили 9 обстрелов позиций украинских военных

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. 23 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Противник уменьшил количество обстрелов, но опять применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Боевики 9 раз открывали огонь по позициям наших войск, используя для этого минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “прицельные обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное и Гнутово. Командиры подразделений Объединенных сил приняли решительные действия по подавлению вражеского огня. На опорные пункты наших войск вблизи Авдеевки противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе Павлополя, а также Водяного, оккупанты обстреливали из автоматических и ручных гранатометов и стрелкового оружия”.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, раненых нет.

“Несмотря на постоянное огневое воздействие со стороны противника, подразделения обороняющихся продолжают укреплять занимаемые позиции, принимают меры по улучшению своего тактического положения и дают адекватный ответ противнику. По данным разведки, в течение суток один оккупант был уничтожен, а еще четыре — ранены”, - сообщили в пресс-центре ООС.

С начала суток враг обстрелял позиции Объединенных сил на Донецком направлении, в районе населенного пункта Тарамчук из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих объединенных сил не допущено.

Украинские Национальные Новости

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