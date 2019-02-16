Від початку доби на Донбасі тиша

За попередньою інформацією, від початку поточної доби, станом на 12.00 в районі відсічі та стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях, ворожих обстрілів поки не фіксувалося. Втрат у лавах українських військ від початку цієї доби немає, ситуація цілком контрольована підрозділами Об’єднаних сил.



Нагадаємо, канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель заявила, що ситуація на Донбасі далека від урегулювання.



Як повідомляв УНН, 15 лютого російські бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 6 разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Загалом противник випустив по позиціях наших військ 48 мін калібрів 120 та 82 мм.