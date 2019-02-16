С начала суток на Донбассе тишина

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 61502 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 82130 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130474 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130325 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129766 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125028 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160804 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117827 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141428 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145280 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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С начала суток на Донбассе тишина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 февраля. УНН. По предварительной информации, с начала текущих суток, по состоянию на 12.00 в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях, враждебных обстрелов пока не фиксировалось. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобороны.

По предварительной информации, с начала текущих суток, по состоянию на 12.00 в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях, враждебных обстрелов пока не фиксировалось. Потерь в рядах украинских войск с начала этих суток нет, ситуация вполне контролируемая подразделениями Объединенных сил.

Напомним, канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель заявила, что ситуация в Донбассе далека от урегулирования.

Как сообщал УНН, 15 февраля российские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 6 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В общем противник выпустил по позициям наших войск 48 мин калибров 120 и 82 мм.

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