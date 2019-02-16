С начала суток на Донбассе тишина

По предварительной информации, с начала текущих суток, по состоянию на 12.00 в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях, враждебных обстрелов пока не фиксировалось. Потерь в рядах украинских войск с начала этих суток нет, ситуация вполне контролируемая подразделениями Объединенных сил.



Напомним, канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель заявила, что ситуация в Донбассе далека от урегулирования.



Как сообщал УНН, 15 февраля российские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 6 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В общем противник выпустил по позициям наших войск 48 мин калибров 120 и 82 мм.