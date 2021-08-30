Від новонародженого до 85-річної жінки: 133 афганських біженців прибули до Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В Одесу доставлені афганських 133 біженці, з яких 85 — діти. Як повідомляють в регіональному управлінні Державної міграційної служби, в Одесу біженці були доставлені з аеропорту “Бориспіль” на автобусах 29 серпня. До Києва вони прибули авіарейсом з Кабула.
“Двом афганцям по прибуттю знадобилася медична допомога. Завдяки цьому було врятовано їх життя”, - повідомляють в пресслужбі.
Найменшій дитині — 7 днів, вона народилася в аеропорту Кабула, коли мати чекала евакуацію. Найстаршій евакуйованій — 85 років.
У міграційній службі заявляють, що всі евакуйовані пройшли тест на коронавірусну інфекцію, хворих не виявлено. Допомогу в допрпвленні біженців надала афганська діаспора в Україні.
Відзначимо, що інформацію про прибуття афганських біженців поширили одесити в соцмережах 30 серпня вранці. У центрі Одеси біля Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області жителі міста помітили три автобуси ДСНС.