От новорожденного до 85-летней женщины: 133 афганских беженца прибыли в Одессу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Одессу доставлены афганских 133 беженца, из которых 85 — дети. Как сообщают в региональном управлении Государственной миграционной службы, в Одессу беженцы были доставлены из аэропорта “Борисполь” на автобусах 29 августа. В Киев они прибыли авиарейсом из Кабула.
“Двоим афганцам по прибытию понадобилась медицинская помощь. Благодаря этому были спасены их жизни”, — сообщают в пресс-службе.
Самому маленькому ребенку — 7 дней, он родился в аэропорту Кабула, когда мать ожидала эвакуацию. Самой старшей эвакуированной — 85 лет.
В миграционной службе заявляют, что все эвакуированные прошли тест на коронавирусную инфекцию, больных не выявлено. Помощь в доставке беженцев оказала афганская диаспора в Украине.
Отметим, что информацию о прибытии афганских беженцев распространили одесситы в соцсетях 30 августа утром. В центре Одессы возле Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области жители города заметили три автобуса ГСЧС.