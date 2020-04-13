Від коронавірусу помер близький друг Трампа - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Відомий нью-йоркський забудовник і спонсор партії республіканців а також близький друг президента США Дональда Трампа Стенлі Чера помер від ускладнень, пов'язаних з COVID-19. Про це із посиланням на джерело, близьке до Чера, повідомляє CNN, передає УНН.
Відзначається, що на момент смерті Чера було за 70.
Відповідно до звітів Федеральної виборчої комісії, з 2016 по 2019 рік Чера пожертвував в цілому 402,8 млн доларів США для President Inc. і Trump Victory, організацій, що займаються підтримкою президентства Трампа.
Чера представив Трампа на параді в Нью-Йорку в листопаді минулого року, звертаючись до президента "мій любий друже".
Трамп запросив Чера на свій мітинг у 2019 році в Гранд-Рапідс, штат Мічиган, назвавши його "одним з найбільших світових будівельників і фахівців з нерухомості".
"І він чудовий хлопець, він був зі мною з самого початку", - сказав Трамп про магната.
Видання The New York Post повідомило, що 24 березня Чера був госпіталізований з коронавірусом.
Як повідомлялося в УНН, зростання принаймні на 5 695 випадків в неділю призвело до того, що загальна кількість заражень коронавірусною інфекцією в Нью-Йорку перевищила 104 тис. осіб, в результаті чого померли принаймні 6182 людини.