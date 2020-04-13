От коронавируса умер близкий друг Трампа - CNN

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Известный нью-йоркский застройщик и спонсор партии республиканцев а также близкий друг президента США Дональда Трампа Стэнли Чера умер от осложнений, связанных с COVID-19. Об этом со ссылкой на источник, близкий к Чера, сообщает CNN, передает УНН.