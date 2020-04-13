От коронавируса умер близкий друг Трампа - CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Известный нью-йоркский застройщик и спонсор партии республиканцев а также близкий друг президента США Дональда Трампа Стэнли Чера умер от осложнений, связанных с COVID-19. Об этом со ссылкой на источник, близкий к Чера, сообщает CNN, передает УНН.
Отмечается, что на момент смерти Чера было за 70.
Согласно отчетам Федеральной избирательной комиссии, с 2016 по 2019 год Чера пожертвовал в целом 402,8 млн долларов США для President Inc. и Trump Victory, организаций, занимающихся поддержкой президентства Трампа.
Чера представил Трампа на параде в Нью-Йорке в ноябре прошлого года, обращаясь к президенту "дорогой друг".
Трамп пригласил Чера на свой митинг в 2019 году в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, назвав его "одним из крупнейших мировых строителей и специалистов по недвижимости".
"И он отличный парень, он был со мной с самого начала", - сказал Трамп о магнате.
Издание The New York Post сообщило, что 24 марта Чера был госпитализирован с коронавирусом.
Как сообщалось в УНН, рост по крайней мере на 5695 случаев в воскресенье привел к тому, что общее количество заражений коронавирусной инфекцией в Нью-Йорке превысило 104 тыс. человек, в результате чего умерли по крайней мере 6182 человека.