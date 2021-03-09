Від коронавірусної інфекції у світі одужало вже понад 66 млн осіб

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 117 135 380 людей, з них одужало 66 330 439 осіб. Кількість померлих зросла до 2 599 792.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (29 047 223), Індія (11 229 398), Бразилія (11 051 665), Росія (4 284 408), Велика Британія (4 235 989), Франція (3 969 612), Іспанія (3 160 970) та Італія (3 081 368).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (525 752), Бразилії (266 398) та Мексиці (190 923).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 455 421. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 406 800 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 27 128 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.