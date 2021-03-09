От коронавирусной инфекции в мире выздоровело уже более 66 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. По состоянию на утро вторника в мире от коронавирусной болезни COVID-19 выздоровели уже более 66 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 117 135 380 человек, из них выздоровели 66 330 439 человек. Количество умерших возросло до 2 599 792.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (29 047 223), Индия (11 229 398), Бразилия (11 051 665), Россия (4 284 408), Великобритания (4 235 989), Франция (3 969 612), Испания (3 160 970) и Италия (3 081 368).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (525 752), Бразилии (266 398) и Мексике (190 923).
Общая ситуация в Украине
По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 455 421. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 406 800 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 27 128 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.