Від Києва до Тернополя: вартість сала різниться більш ніж у два рази
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У 2018 році вартість сала зросла в країні в середньому на 11%. Про це повідомив голова Асоціації Олексій Дорошенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Наприкінці грудня 2018 року найдорожчий шматок сала можна було придбати в Києві – за 119,9 грн, а найдешевший – на Тернопільщині – за 50,9 грн, повідомив експерт.
"Тобто різниця між цими регіонами складала майже 70 гривень за кілограм", - підкреслив він.
При цьому, найдешевше сало можна було купити на Тернопільщині – по 50,9 грн за кілограм, на Волині - по 52,8 грн, на Житомирщині - по 55,3 грн, на Рівненщині - по 58,9 грн і на Хмельниччині - по 59,4 грн, розповів Дорошенко.
Як писав УНН, в Україні сало коштує вже дорожче, аніж в ЄС.
За словами депутата Сергія Тригубенка, серед факторів, які цьому сприяють: інфляційні процеси та епідемія африканської чуми свиней (АЧС).
"Хвороба зумовила знищення більш як 32 тис. голів свиней, і це лише за офіційними даними. На цьому фоні рекордно зріс імпорти свинини в Україну з-за кордону. За минулий рік ми наростили показники імпорту у 5 разів! І думаю, що це ще не межа.
Щодо експорту, то через АЧС у цьому контексті ми фактично ізольовані. За минулий рік Україна відправила в інші країни всього 1600 т свинини", – зазначив політик.