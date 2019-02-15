От Киева до Тернополя: стоимость сала отличается более чем в два раза

В конце декабря 2018 года дорогой кусок сала можно было купить в Киеве - по 119,9 грн, а самый дешевый - в Тернопольской - по 50,9 грн, сообщил эксперт.

"То есть разница между этими регионами составляла почти 70 гривен за килограмм", - подчеркнул он.

При этом, дешевле сало можно было купить в Тернопольской области - по 50,9 грн за килограмм, на Волыни - по 52,8 грн, в Житомирской обласит по 55,3 грн, в Ровенской - по 58,9 грн и Хмельницкой - по 59,4 грн, рассказал Дорошенко.

Как писал УНН, в Украине сало стоит уже дороже, чем в ЕС.

По словам депутата Сергея Тригубенко, среди факторов, которые этому способствуют: инфляционные процессы и эпидемия африканской чумы свиней (АЧС).

"Болезнь обусловила уничтожение более 32 тыс. голов свиней, и это только по официальным данным. На этом фоне рекордно вырос импорт свинины в Украину из-за границы. За прошлый год мы увеличили показатели импорта в 5 раз! И думаю, что это еще не предел.

По экспорту, то из-за АЧС в этом контексте мы фактически изолированы. За прошлый год Украина отправила в другие страны всего 1600 т свинины", - отметил политик.