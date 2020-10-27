Від горілки до ігристого: що п’ють народні депутати України

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Дослідження свідчать, що в часи коронакризи українці стали пити більше алкогольних напоїв. Перевагу вони надають, передусім, алкоголю вітчизняного виробництва. А які алкогольні напої обирають у законодавчому органі державної влади — Верховній Раді України — УНН поцікавився у народних обранців.

Так, наприклад, член комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, нардеп “Слуги народу” Юрій Камельчук розповів, що зовсім не вживає алкоголь вже 8 років, тому жодних уподобань не має.

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Член політичної партії “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко ж, навпаки, дуже любить вино і не обмежується одним келихом.

“Я можу два, три келихи випити. Все залежить від настрою. Влітку — біле, взимку — червоне”, — розповів він.

Серед нардепів виявилось багато любителів вина. Так, нардеп від “Слуги народу” Олексій Устенко розповів, що вживає алкоголь дуже рідко, тільки вино, а ще — шампанське на Новий рік.

“Слуга народу”, нардеп Віталій Безгін також надає перевагу виключно вину. “Червоне сухе вино, якщо ігристе — на свята — то брют якийсь: білий сухий”, — зазначив він.

Нардеп від “Європейської солідарності” Михайло Бондар відповів, що його алкогольні вподобання відрізняються залежно від приводу.

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“Якщо я з дружиною — можна випити трохи вина, або шампанського. Якщо з побратимами, коли згадуємо побратимів, які загинули, — це або горілка, або якась хороша самогонка. Якщо це на ділових зустрічах, стараємося віддавати переваги тим напоям, яким віддає перевагу відповідна нація: чи вино, чи пиво. Але щоб я не вживав, воно вживається в дуже помірних дозах”, — розповів він.

Нардеп Микола Задорожній також надає перевагу міцним напоям. “Горілка або вино, рідше — віскі. Якщо на Новий рік, то келих шампанського традиційно”, — зазначив він.

Нагадаємо, раніше УНН писав, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю належать такі лікеро-горілчані компанії, як: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ "Prime“, “Житник”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).

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