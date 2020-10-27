От водки до игристого: что пьют народные депутаты Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Исследования показывают, что во время коронакризиса украинцы стали больше пить алкогольных напитков. Предпочтение они отдают, в первую очередь, алкоголю отечественного производства. А какие алкогольные напитки выбирают в законодательном органе государственной власти - Верховной Раде Украины - УНН поинтересовался у народных избранников.
Так, например, член комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук рассказал, что совсем не употребляет алкоголь уже 8 лет, поэтому никаких предпочтений нет.
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Член политической партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко же, наоборот, очень любит вино и не ограничивается одним бокалом.
"Я могу два, три бокала выпить. Все зависит от настроения. Летом - белое, зимой - красное", - рассказал он.
Среди нардепов оказалось много любителей вина. Так, нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко рассказал, что употребляет алкоголь очень редко, только вино, а еще - шампанское на Новый год.
"Слуга народа", нардеп Виталий Безгин также отдает предпочтение исключительно вину. "Красное сухое вино, если игристое - на праздники - это брют какой-то: белый сухой", - отметил он.
Нардеп от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь ответил, что его алкогольные предпочтения отличаются в зависимости от повода.
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"Если я с женой - можно выпить немного вина или шампанского. Если с собратьями, когда вспоминаем погибших собратьев - это или водка, или какой-то хороший самогон. Если это на деловых встречах, стараемся отдавать предпочтение тем напиткам, которые предпочитает соответствующая нация: или вино, или пиво. Но чтобы я не употреблял, оно употребляется в очень умеренных дозах", - рассказал он.
Нардеп Николай Задорожный также предпочитает крепкие напитки. "Водка или вино, реже - виски. Если на Новый год, то бокал шампанского традиционно", - отметил он.
Напомним, ранее УНН писал, что к ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся ликеро-водочные компании, такие как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").