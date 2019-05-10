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Від голови КСУ вимагають пояснень стосовно "позаштатних радників"

Від голови КСУ вимагають пояснень стосовно "позаштатних радників"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Громадська організація "Національний інтерес України" звернулася до Конституційного суду України з питанням про правовий статус радників голови КСУ Станіслава Шевчука, повідомляє УНН з посиланням на заяву громадських діячів у Facebook.

За їхніми даними, 3 жовтня 2018 року Шевчук призначив на посаду своїх "позаштатних радників на громадських засадах" п'ятьох людей: О.Синянського, Г.Арвеладзе, Д.Лабоженка, М.Чужмиря і Д.Нев'ядомського.

"Наше нерозуміння ситуації полягає в тому, що посада "позаштатного радника на громадських засадах Голови Конституційного Суду України" законодавством України не передбачається, тому їх призначення, як і затвердження "Положення про позаштатного радника Голови Конституційного Суду України" є протиправним", - йдеться в повідомленні.

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У зв'язку з цим, представники громадської організації попросили КСУ пояснити суть поняття "позаштатного радника на громадських засадах Голови Конституційного Суду України", а також відповісти на питання, яким нормативно-правовим актом регулюється діяльність "позаштатного радника на громадських засадах Голови Конституційного Суду України".

"Ми обов'язково проінформуємо громадськість щодо цієї ситуації, щойно отримаємо відповідь від КС України!" - пообіцяли громадські діячі.

Раніше УНН повідомляв, що одного з таких "радників", екс-розвідника Синянського ЗМІ пов'язують з Віктором Медведчуком. Інший "радник", харківський суддя Нев'ядомський, і зовсім був призначений під час декрету, поєднавши таким чином дві посади і порушивши чинне законодавство України.

Нагадаємо, Шевчук обраний головою КСУ 21 лютого 2018 року.

Шевчук є доктором юридичних наук, був суддею Європейського суду з прав людини від України.

Утім, на сьогодні у КСУ Шевчук займає досить хитку позицію. У березні цього року судді КСУ виступили з вимогою його відставки через грубі проступки і порушення законодавства.

Додамо, що питання звільнення Шевчука буде вирішуватися на спеціальному пленарному засіданні суду, яке заплановано на 14 травня.

Українські Національні Новини

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