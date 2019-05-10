От главы КСУ потребовали объяснений по "внештатным советникам"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Общественная организация "Национальный интерес Украины" обратилась в Конституционный суд Украины с вопросом о правовом статусе советников председателя КСУ Станислава Шевчука, сообщает УНН со ссылкой на заявление общественников в Facebook.
По их данным, 3 октября 2018 года Шевчук назначил на должность своих "внештатных советников на общественных началах" пятерых человек: О.Синянского, Г.Арвеладзе, Д.Лабоженко, М.Чужмира и Д.Невядомского.
"Наше непонимание ситуации заключается в том, что должность "внештатного советника на общественных началах Председателя Конституционного Суда Украины" законодательством Украины не предусматривается, поэтому их назначение, как и утверждение "Положения о внештатном советнике Председателя Конституционного Суда Украины" является противоправным", - говорится в сообщении.
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В связи с этим, представители общественной организации попросили КСУ обьяснить суть понятия "внештатный советник на общественных началах Председателя Конституционного Суда Украины", а также ответить на вопрос, каким нормативно-правовым актом регулируется деятельность "внештатного советника на общественных началах Председателя Конституционного Суда Украины".
"Мы обязательно проинформируем общественность относительно этой ситуации, как только получим ответ от КС Украины!" - пообещали общественники.
Ранее УНН сообщал, что одного из таких "советников", экс-разведчика Синянского СМИ связывают с Виктором Медведчуком. Другой "советник", харьковский судья Невядомский, и вовсе был назначен во время декрета, совместив таким образом две должности и нарушив действующее законодательство Украины.
Напомним, Шевчук избран председателем КСУ 21 февраля 2018 года.
Шевчук является доктором юридических наук, был судьей Европейского суда по правам человека от Украины.
Впрочем, сегодня в КСУ Шевчук занимает довольно шаткую позицию. В марте этого года судьи КСУ потребовали его отставки из-за грубых проступков и нарушения законодательства.
Добавим, что вопрос увольнения Шевчука будет решаться на специальном пленарном заседании суда, которое запланировано на 14 мая.