Від футболіста - до кухаря: ФФУ запускає телепроект
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого УНН. За тиждень на YouTube-каналі Федерації футболу України стартує шоу "Футбольна кухня". Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.
Участь у новому шоу взяли футболісти національної збірної України. Під наглядом ведучого програми - шеф-кухаря національної збірної Любомира Тошича, футболісти готуватимуть різноманітні страви. Головний акцент проекту - здорове харчування. Учасники проекту спробують зруйнувати міф, що дотримання правил здорового харчування вимагає багато часу та зусиль.
"Наскільки важлива правильна їжа в житті професіональних спортсменів, що можна приготувати швидко та водночас смачно й корисно, наскільки футболісти стежать за своїм харчуванням і чи є в них власні секрети... Відтепер усе це та багато іншого — у "Футбольній кухні", - анонсували у Федерації.
Програма вийде в ефір 25 лютого на YouTube-каналі Федерації футболу України.
Нагадаємо, як писав УНН, Україна може претендувати на проведення юнацького чемпіонату Європи з футболу.