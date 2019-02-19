От футболиста - до повара: ФФУ запускает телепроект
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля УНН. За неделю на YouTube-канале Федерации футбола Украины стартует шоу "Футбольная кухня". Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.
Участие в новом шоу приняли футболисты национальной сборной Украины. Под наблюдением ведущего программы - шеф-повара национальной сборной Любомира Тошича, футболисты будут готовить разнообразные блюда. Главный акцент проекта - здоровое питание. Участники проекта попытаются разрушить миф, что соблюдение правил здорового питания требует много времени и усилий.
"Насколько важна правильная еда в жизни профессиональных спортсменов, что можно приготовить быстро и одновременно вкусно и полезно, насколько футболисты следят за своим питанием и есть ли у них свои секреты... Теперь все это и многое другое - в "Футбольной кухне", - анонсировали в Федерации.
Программа выйдет в эфир 25 февраля на YouTube-канале Федерации футбола Украины.
Напомним, как писал УНН, Украина может претендовать на проведение юношеского чемпионата Европы по футболу.