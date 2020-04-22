Від COVID-19 на Сумщині одужали ще 13 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Від коронавірусної хвороби COVID-19 на Сумщині на ранок 22 квітня одужали ще 13 людей, загалом - 23 одужалих в області. За увесь час на Сумщині відомо про 86 випадків захворювання. Про це УНН передає з посиланням на повідомлення у Telegram-канал про коронавірус в Сумській області, верифікований Сумською ОДА.
"У Сумській області на 22 квітня одужали ще 13 людей з Конотопського району. Всього від COVID-19 на Сумщині дужало 23 особи", - йдеться у повідомленні.
Як вказано, станом на 22 квітня на Сумщині 86 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
За останню добу коронавірусну інфекцію підтвердили у 2 осіб: Суми - 1 випадок, Кролевець - 1.
За інформацією Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України, у місті Суми - 9 випадків захворювання, місті Охтирка - 4, місті Конотоп - 9, Конотопський район - 25, місті Кролевець - 20, Кролевецький район - 7, місті Шостка - 7, Тростянецький район - 2, Роменський район - 1, Недригайлівський район - 1, місті Білопілля - 1.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 22 квітня в Україні зафіксовано 6 592 випадки COVID-19, з них 174 летальні.