От COVID-19 в Сумской области выздоровели еще 13 человек

КИЕВ. 22 апреля. УНН. От коронавирусной болезни COVID-19 в Сумской области на утро 22 апреля выздоровели еще 13 человек, в общем - 23 выздоровевших. За все время в области известно о 86 случаев заболевания. Об этом УНН передает со ссылкой на сообщение Telegram-канала о коронавирусе в Сумской области, верифицированого Сумской ОГА.