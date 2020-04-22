От COVID-19 в Сумской области выздоровели еще 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. От коронавирусной болезни COVID-19 в Сумской области на утро 22 апреля выздоровели еще 13 человек, в общем - 23 выздоровевших. За все время в области известно о 86 случаев заболевания. Об этом УНН передает со ссылкой на сообщение Telegram-канала о коронавирусе в Сумской области, верифицированого Сумской ОГА.
"В Сумской области на 22 апреля выздоровели еще 13 человек с Конотопского района. Всего от COVID-19 в Сумской области выздоровели 23 человека", - говорится в сообщении.
Как указано, по состоянию на 22 апреля в области 86 официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
За последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 2 человек: Сумы - 1 случай, Кролевец - 1.
По информации Сумского областного лабораторного центра Минздрава Украины, в городе Сумы - 9 случаев заболевания, городе Ахтырка - 4, городе Конотоп - 9, Конотопский район - 25, городе Кролевец - 20 Кролевецкий район - 7, городе Шостка - 7, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, городе Белополье - 1.
Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 случая COVID-19, из них 174 летальных.