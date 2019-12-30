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Від членства у СОТ найбільше виграють США, Китай і Німеччина - дослідження

Від членства у СОТ найбільше виграють США, Китай і Німеччина - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Найбільшими вигодонабувачами від членства у Світовій організації торгівлі (СОТ) є три його найбільші члени: США, Китай та Німеччина. Такими є результати дослідження Фонду Бертельсманна, оприлюднені у понеділок, 30 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Саме ці країни зі значним відривом отримали найбільше прибутків, "напряму пов'язаних зі членством у торговельній організації". Для США вони, відповідно до результатів дослідження, склали 87 мільярдів доларів, для Китаю - 86 мільярдів доларів. Німеччина виграла від членства у СОТ близько 66 мільярдів доларів.

Дослідження Фонду Бертельсманна мало на меті розрахувати ефект, який СОТ справила на добробут 180 країн світу, зокрема й для 164-х її членів. Дослідники обраховували як зовнішні, так і внутрішні торговельні потоки, які стали результатом членства країн у СОТ.

У випадку країн, що не були членами СОТ, аналітики розрахували втрати у добробуті та внаслідок цього - у експорті. Так, з 1980 до 2016 року номінальний експорт для країн, що не належать до СОТ, скоротився в середньому до 5,5 відсотка. Водночас цей показник зріс у середньому на 14 відсотків для тих держав, що є членами організації.

"СОТ - це операційна система економіки, яка щоденно забезпечує обіг товарів і послуг у стабільному середовищі, яке спирається на чіткі правила", - зазначив Крістіан Блют, торговельний експерт Фонду Бертельсманна.

Згідно з дослідженням, від СОТ найбільше виграють країни з потужним виробництвом та експортно орієнтованою економікою. Окрім трійки лідерів рейтингу, це також Південна Корея та Мексика.

Блют однак закликав до термінового "перезавантаження" СОТ, адже 11 грудня, вперше за 25 років інсування організації, її діяльність виявилася паралізованою через недостатню кількість суддів Апеляційного органу СОТ. Така ситуація склалася через те, що США протягом двох останніх років блокували призначення суддів Апеляційного органу СОТ, до складу якого загалом мають входити семеро фахівців. 10 грудня завершились чотирирічні повноваження двох з тих трьох арбітрів, які залишались. Таким чином, Апеляційний орган СОТ більше не має кворуму для ухвалення рішень, а він є органом, який розглядає спори в межах СОТ.

1 листопада СОТ дозволила Китаю накладати на товари зі США "штрафні" мита обсягом 3,58 мільярда доларів щороку. Водночас у жовтні організація дала США можливість накладати мита на товари з Євросоюзу на 7,5 мільярда доларів через субсидії, які отримував авіаконцерн Airbus.

Нагадаємо, Трамп допустив вихід США з СОТ.

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