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От членства в ВТО больше всего выиграют США, Китай и Германия - исследование

От членства в ВТО больше всего выиграют США, Китай и Германия - исследование

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Крупнейшими выгодоприобретателями от членства во Всемирной торговой организации (ВТО) являются три его самых больших члена: США, Китай и Германия. Таковы результаты исследования Фонда Бертельсманна, обнародованные в понедельник, 30 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Именно эти страны со значительным отрывом получили больше прибыли, "напрямую связанных с членством в торговой организации". Для США они, согласно результатам исследования, составили 87000000000 долларов, для Китая - 86000000000 долларов. Германия выиграла от членства в ВТО около 66000000000 долларов.

Исследование Фонда Бертельсманна имело целью рассчитать эффект, который ВТО произвела на благосостояние 180 стран мира, в том числе для 164-х ее членов. Исследователи рассчитывали как внешние, так и внутренние торговые потоки, которые стали результатом членства стран в ВТО.

В случае стран, которые не были членами ВТО, аналитики рассчитали потери в благосостоянии и вследствие этого - в экспорте. Так, с 1980 до 2016 года номинальный экспорт для стран, не входящих в ВТО, сократился в среднем до 5,5 процента. В то же время этот показатель вырос в среднем на 14 процентов для тех государств, которые являются членами организации.

"ВТО - это операционная система экономики, которая ежедневно обеспечивает обращение товаров и услуг в стабильной среде, которое опирается на четкие правила", - отметил Кристиан Блют, торговый эксперт Фонда Бертельсманна.

Согласно исследованию, от ВТО больше всего выиграют страны с мощным производством и экспортно ориентированной экономикой. Кроме тройку лидеров рейтинга, это также Южная Корея и Мексика.

Блют однако призвал к срочному "перезагрузка" ВТО, ведь 11 грудня, впервые за 25 лет инсування организации, ее деятельность оказалась парализованной из-за недостатка судей Апелляционного органа ВТО. Такая ситуация сложилась из-за того, что США в течение двух последних лет блокировали назначение судей Апелляционного органа ВТО, в состав которого в общем должны входить семь специалистов. 10 декабря завершились четырехлетние полномочия двух из этих трех арбитров, которые оставались. Таким образом, Апелляционный орган ВТО больше не имеет кворума для принятия решений, а он является органом, который рассматривает споры в рамках ВТО.

1 ноября ВТО позволила Китаю накладывать на товары из США "штрафные" пошлины объемом 3,58 миллиарда долларов ежегодно. В то же время в октябре организация дала США возможность накладывать пошлины на товары из Евросоюза на 7,5 миллиарда долларов за субсидии, которые получал авиаконцерн Airbus.

Напомним, Трамп допустил выход США из ВТО.

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